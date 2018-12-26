Son Dakika Haberleri: Antalya Valiliğinden Yırtık, Sökük, Yamalı, Solmuş Türk Bayrağı Genelgesi

Antalya Valiliğinden Yırtık, Sökük, Yamalı, Solmuş Türk Bayrağı Genelgesi

23 dakika önce

Antalya Valiliği, yayımladığı genelgeyle Türk bayrağının yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılmayacağı konusunda kurumları uyardı.

Antalya Valiliğinden Yırtık, Sökük, Yamalı, Solmuş Türk Bayrağı Genelgesi, System.String[]
Antalya Valiliği, yayımladığı genelgeyle Türk bayrağının yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılmayacağı konusunda kurumları uyardı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla yayınlanan genelgede bayrağın yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamayacağının altı çizildi.

Türk Bayrağı Kanunu'nun 7'nci maddesinde, "Türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılmaz" ibaresinin hatırlatıldığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

"08.06.2001 tarihli 24426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını gösterir yönetmelikte ise; eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılmayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre; kurumunuzda veya kurumunuzun sorumluluğu altında bulunan alanlarda gerekli denetimlerin yapılarak Türk bayrağının yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılmaması, bu şekilde olan bayraklar var ise bu bayrakların yenilenmesi, eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve yok edilmesi işlemlerinin yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini rica ederim." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Antalya Valiliği, Güncel
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