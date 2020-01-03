Antalya Valiliğine yerli ve milli hediye motokabin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Valiliğine yerli ve milli hediye motokabin - Son Dakika

Antalya Valiliğine yerli ve milli hediye motokabin

6 saat önce

Antalya Valiliği'ne Türk girişimci tarafından üretilen, yerli ve milli motokabin hediye edildi.

Antalya Valiliğine yerli ve milli hediye motokabin, System.String[]

Antalya Valiliği'ne Türk girişimci tarafından üretilen, yerli ve milli motokabin hediye edildi.


Sarıaslan Makine Mühendisliğin sahibi Cengiz Sarısaslan, KOSGEB'in Ar-ge inovasyon proje desteği ile ürettiği motosiklet garajını Antalya Valiliğine bağışladı. Vali Karaloğlu hayırsever işadamına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Tamamen yerli ve milli olan motokabini üreten Cengiz Sarıaslan, motoseverler için yağmurdan darbeden ve sıcaktan etkilenmeyen bir mini motosiklet garajını Antalya'dan dünyaya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Ürünün tüm patentlerine sahip olduğunu ve yurt dışından da siparişler aldığını ifade eden Cengiz Sarıaslan ilk ihracatı Amerika'ya gerçekleştirdiklerini ve yakın zamanda İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Kosova'ya da ihracat yapacaklarını söyledi.


KOSGEB'in yerli üreticilere verdiği hibe desteğiyle motokabini hayata geçirdiklerine değinen Sarıaslan, "İlk hediyemizi de Antalya Valiliği'mize verdik. Kullanılan motorlar sonuçta milli servet ve bizimde onların korunmasına ve daha uzun ömürlü olmasına katkımız olsun istedik. Yaptığımız kabinler balyoz darbesine bile dayanaklı, kavisli yapısıyla rüzgarı kırıyor ve yağmuru üstünde tutmuyor. Nemden ve sıcaktan etkilenmeyen termodinamik yapısıyla motoru hem güvende tutuyor hem de daha uzun süre kullanılmasına vesile oluyor. Yaptığımız bu çalışmayla inşallah diğer girişimci arkadaşlara da örnek oluruz. İnşallah yerli ve milli üretimi arttırarak istihdamı da yükseltmiş oluruz" dedi.


Antalya Valiliği bahçesine monte edilen Motokabini inceleyip, Cengiz Sarıaslan'dan ürün ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Münir Karaloğlu hayırsever iş insanına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

Antalya Valiliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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