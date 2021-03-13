Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması

13.03.2021 17:31
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Her alanda müreffeh, çağdaş toplum ve güçlü devletin sağlıklı bireylerle gerçekleşebileceğine dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık, huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözüyle vurguladığı gibi sağlık, insanoğlunun sahip olduğu en değerli zenginliklerin başında gelmektedir. Büyük bir adanmışlıkla bu zenginlik için canla başla çalışan sağlıkçılarımız, görevlerini fedakarca yerine getirmektedirler."

"Önce sağlık diyen ve koronavirüs sürecinde de insan sağlığını kendi sağlığından önde tutan tüm sağlık çalışanlarımız, bir yılı aşkın bir süredir gecesini gündüzüne katarak virüse karşı adeta göğüs göğüse çarpışıyor." ifadesini kullanan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu zorlu süreçte, bizim yanımızda olan sağlıkçılarımızın haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı milletimiz hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizler evimizdeyken sizler canınızı ortaya koydunuz, gecelerce uykusuz kaldınız, sevdiklerinizden ayrı zaman geçirdiniz, çocuklarınıza dahi sarılamazken binlerce çocuğa sahip çıktınız, tüm hastalarınıza ailenizden biri gibi yaklaştınız, iz bırakan maskelerin ardında nefessiz kalıp bizlere nefes oldunuz. Sizlere minnettarız, iyi ki varsınız. Ülkemize, insanlarımıza şifa dağıtan elleriniz güzel yurdumuzun üstünden hiç eksik olmasın."

İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak zorluklara aldırmadan özveriyle çalışan sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Yazıcı, zorlu salgın sürecinde vefat eden kahraman personele Allah'tan rahmet, hastalara acil şifa dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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