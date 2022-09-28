Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti

28.09.2022 16:58
Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1996 yılında Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Onbaşı Adem Ovar'ın Finike'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1996 yılında Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Onbaşı Adem Ovar'ın Finike'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Finike'ye giden Vali Yazıcı, Şehit Jandarma Onbaşı Adem Ovar'ın ailesiyle görüştü. Ziyarete, Yazıcı'ya Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de eşlik etti.

Şehit annesi Keziban Ovar ile sohbet edip hatırını soran Yazıcı; "Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Ayyıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Sizler bizim başımızın tacı, en kıymetlilerimizsiniz. Milletçe vedevletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanındayız, hizmetinizdeyiz. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Vatan ve bayrak uğruna canını feda etmenin kahramanlıkların en büyüğü olduğunu belirten Vali Yazıcı, şöyle devam etti:

"Vatanı için hayatını, canını feda etmek kahramanlığın en büyüğüdür. Bugün, kahraman şehitlerimize bir Fatiha okumak, hem de ailelerine baş sağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak istedik. Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmak. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum."

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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