Antalya Valisi Yazıcı, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Antalya Valisi Yazıcı, aşure etkinliğine katıldı

13.08.2022 12:08
Antalya Valisi Yazıcı, aşure etkinliğine katıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şubesinin düzenlediği aşure etkinliğine katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şubesinin düzenlediği aşure etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Kent Meydanı'nda "Gelin Canlar Bir Olalım Aşure Lokması" programı organize edildi.

Programa, Vali Yazıcı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Alevi Kültür Dernekleri Döşemealtı Şube Başkanı Ergün Kurt ve vatandaşlar katıldı.

Birliği, beraberliği pekiştiren, bolluk ve bereketin simgesi aşure lokması etkinliğinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yazıcı, Ankara'da cemevlerine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"Muharremin ilk günü yaşanan bu alçakça olaya hepimiz çok üzüldük. Huzurumuzu, kardeşliğimizi bozma girişimi olarak değerlendirdiğim o hain hareketleri kınıyorum. Bu hainliği düşünenler şunu çok iyi bilsin ki bizler Anadolu'da bin yıldır birlikte, kardeşçe yaşıyoruz. Birlikte kardeşçe yaşamaya da devam edeceğiz. Gidin bakın bir şehitliğe. Üzerinde Sünni, Alevi diye yazmaz. O şehitliklerde Sünnilerle birlikte nice Alevi şehitlerimiz yatıyor. O mezarlıklar, o şehitlikler bu güzel vatanımızın bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyeceğimizin nişanesidir. Nasıl tarihte mevzu vatan olduğunda tüm dünyanın karşısına tek millet olarak çıktıysak bugün de aynı inanç ve kararlılıkla vatanımızı ve kardeşliğimizi savunmaya devam edeceğiz."

Bazı hainlerin birlik, beraberliğe zarar vermeye çalıştığını vurgulayan Yazıcı, "İçimizdeki hainler bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim kardeşliğimize halel getiremez. Biz uzun yıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşadığı zengin bir kültüre sahibiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Yazıcı, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika

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