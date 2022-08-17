Antalya Valisi Ersin Yazıcı yapımı süren Antalya Şehir Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı yapımı süren Antalya Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

17.08.2022 13:12
Antalya Valisi Ersin Yazıcı yapımı süren Antalya Şehir Hastanesi inşaatını inceledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla kentin sağlık turizminin de merkezi olacağını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Şehir Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla kentin sağlık turizminin de merkezi olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, 2023'te açılması planlanan Antalya Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yazıcı, hastaneyle ilgili İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, hastane inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hastanenin 1034 yataklı olacağını söyleyen Yazıcı, "İnşaat, plana uygun şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Yüklenici firmadan 2023'ün nisan ayında çok büyük bir bölümünün bitmiş olacağı bilgisini aldık. İnşallah hastanemizi biran önce tamamlayıp şehrimizin ve milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplamda 285 bin 145 metrekare kapalı alan üzerine kurulacak hastanede 301 poliklinik bulunacağına dikkati çeken Yazıcı, 246 yoğun bakım yatağıyla da hastanenin önemli bir sağlık üssü olacağını vurguladı.

Hastanenin bölge için önemine de değinen Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız incelemede biten odalarımızı gezdik. 1034 yatak kapasitesinin ihtiyaç halinde rahatlıkla 1750 yatağa çıkartılabileceğini gördük. Tek kişilik düzenlenen odalar rahatça 2 kişilik odaya dönüşebilecek. Önemli ve büyük bir hastane. En son sistem teknik donanımı ile bütün ayrıntıları düşünülmüş. Bütün branşların tek yerden yönetildiği şehir hastanemizin devreye girmesiyle yatak kapasitemiz yüzde 30 artmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıl nisan ayı itibariyle büyük bir bölümünü hizmete açmış olacağız. Ülkemizin en donanımlı kurumlarından biri olan hastanemiz hizmete açıldığında, turizmin ve tarımın başkenti Antalya, sağlık turizminin de merkezi olacak."

Vali Yazıcı, hastalara şifa sunacak hastanenin bölgeye sağlık alanında da önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı yapımı süren Antalya Şehir Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika

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