Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Alanya'ya ziyaret - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Alanya'ya ziyaret

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Biz hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi almış şekilde bekliyoruz.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Biz hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda turizm daha iyi olacak" dedi.

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Vali Yazıcı, ilçe protokolü tarafından Alanya Kaymakamlığı önünde karşılandı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile görüşmesinin ardından Yazıcı, sırasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti.

Ardından Alanya Kalesi'ni gezen Yazıcı, burada gazetecilere, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Alanya'ya yaptığını söyledi.

Ziyarete Kaymakamlıkla başladıklarını anlatan Yazıcı, "Alanya Kalesi ile gezimizi sürdürdük. Bu 800 yıllık şehir, Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti. Kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanların neden bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğal güzelliklere sahip. Tarih ve kültür de var. Burada her şey var." dedi.

Alanya Kalesi'nde bir çok yerin restore edildiğini, ancak daha yapılacak çok işlerinin olduğunu aktaran Yazıcı, kale içindeki tüm alanların restorasyonun tamamlanıp, insanların hizmetine açmak istediklerini kaydetti.


Güneşi, denizi, kültürü ve tarihiyle Alanya'ya bütün dünyayı beklediklerini vurgulayan Yazıcı, "Biz hazırlıklarımızı, tedbirlerimizi almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda turizm daha iyi olacak. Turizm hareketlenecek. Bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz. İnşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek, temennisinde bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ersin Yazıcı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:05 Kaynak: AA

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