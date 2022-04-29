Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde - Son Dakika
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde

29.04.2022 18:19
Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, emniyet kemeri denetimine katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, emniyet kemeri denetimine katıldı.

Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkati çekmek amacıyla denetimler yaptıklarını belirten Yazıcı, sürücü ve yolculardan, seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ile sürücü ve yolculara uyarılarda bulunan Yazıcı, vatandaşlara trafik kuralların önemini anlattı.

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde saat 16.00'da yapılan denetimler yaklaşık bir saat sonra son buldu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde
Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde
Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde
Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde

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Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde - Son Dakika
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