Antalya Valisi Ersin Yazıcı, emniyet kemeri denetimine katıldı.
Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkati çekmek amacıyla denetimler yaptıklarını belirten Yazıcı, sürücü ve yolculardan, seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmalarını istedi.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ile sürücü ve yolculara uyarılarda bulunan Yazıcı, vatandaşlara trafik kuralların önemini anlattı.
Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde saat 16.00'da yapılan denetimler yaklaşık bir saat sonra son buldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde - Son Dakika