Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti

12.08.2022 13:59
Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Şüpheli şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, bir adresten aile içi şiddet ihbarı aldı. Olay yerine gelen yunus ekibi H.A. ve S.Ö., şahsı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polisten kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak taş atarak karşılık verdi. İddiaya göre polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca sırasında polislerden birisinin silahı yere düştü. Silahı alan şahıs ateş açarak 2 polisi ayaklarından yaraladı.

Devriye arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri özel hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. (26) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili çok geniş çaplı araştırması devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Vali Yazıcı, "Muratpaşa ilçemizin Tonguç caddesindeki olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim polislerimize acil şifalar versin" sözlerine yer verdi.

Öte yandan şüpheli şahsın Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde adliyeye sevkinin yapılacağı öğrenildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da yaşayan Rus çift, Türkiye'nin gönüllü turizm elçiliğini yapıyor Alanya'da yaşayan Rus çift, Türkiye'nin gönüllü turizm elçiliğini yapıyor Vali Yazıcı, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından vurulan 2 polisi ziyaret etti Vali Yazıcı, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından vurulan 2 polisi ziyaret etti
Kaynak: İHA

Ersin Yazıcı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:29 Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah kayboldu: Acılı baba sinir krizi geçirdi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:59:58. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement