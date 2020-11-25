Antalya Valisi Ersin Yazıcı, iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Akıncı ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Boğaçhan Göksu'yu ziyaret etti.

Yazıcı, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda sanayinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da vaka sayılarının arttığını, kurallara eksiksiz uymaları gerektiğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şehrin dinamikleriyle daha sık bir araya gelmek, sorunları daha yakından gözlemlemek istiyorum. Salgın süreci bu durumu biraz zorlaştırıyor. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayıları yüzünden yeni tedbirler alındı. İnşallah aldığımız tedbirleri iyi şekilde uygularız ve başka tedbirlere gerek kalmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum. Süreci hep birlikte atlatacağız. Üretimin zarar görmemesi için iş yerlerindeki bulaş riskine karşı Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkanların izolasyon süreci sıkı şekilde denetleniyor."