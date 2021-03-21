Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer'de kamp yapan milli takım sporcularıyla bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer'de kamp yapan Judo Erkek Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımını ziyaret etti.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, antrenör ve sporcularla sohbet ederek, katılacakları müsabakalar için başarılar diledi.

Ay-yıldızlı forma ile mücadelenin son derece gurur verici olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Her zaman göğsümüzü kabartıp ay-yıldızlı bayrağımızı turnuvalarda başarıyla dalgalandırıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. Büyük bir devletin ve büyük bir milletin torunlarıyız. Bize yakışan her alanda zirvede olmaktır. Turnuvalarda Türk'ün gücünü, sportmenliğini, aklını, zekasını tüm dünyaya göstereceğinizden şüphem yok. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin."

Yazıcı, spor takımlarının Antalya'da kamp yapmasından dolayı da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sporcularla fotoğraf çekinen Yazıcı'ya ziyaretinde Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel de eşlik etti.