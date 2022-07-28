Antalya Valisi Yazıcı, Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat'ta orman yangınından zarar gören bölgeye ilişkin, "871 konut inşaatına başladık. Bunlardan 671'i iki katlı diğerleri ise tek katlı. İnşaatlardan 90'ı bitti, diğerleri de kışa girmeden tamamlanacak." dedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınından etkilenen bölgede incelemelerde bulunan Vali Yazıcı ile AK Parti milletvekilleri, evleri, ahırları, araçları zarar gören, hayvanları yanan vatandaşları ziyaret etti.

Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, Manavgat yangınında bin 313 yapının hasarlı ya da ağır hasarlı olarak tespit edildiğini hatırlattı.

Yangının ardından 871 konut sahibinin kendilerine başvurduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"871 konutun inşaatına başladık. Bunlardan 671'i iki katlı diğerleri ise tek katlı. İnşaatlardan 90'ı bitti, diğerleri de kışa girmeden tamamlanacak.Yangının ilk anından bu yana devletimiz Manavgat'taydı. Devlet kaynaklarından konut, iş yeri ve araç zararları için vatandaşlarımıza 52 milyon 860 bin lira ödedik. Tarım ve hayvancılık zararları için nakdi ve ayni toplamda 234 milyon 200 bin lira yardımda bulunduk. 34 milyon lira değerinde mobilya, gıda ve eşya yardımı yaptık. Bu yardımda hayırseverlerin de desteği bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kamu kurumu ve belediyelere alt yapıyla ilgili 11 milyon 103 bin lira yardım gönderdi."

Yazıcı, birkaç ay içerisinde herkesin evlerine yerleşmiş olacağını ve bölge halkını mağdur etmediklerini kaydetti.

"1 metrekarede bile yapılaşmaya izin verilmeyecek"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da Manavgat yangınında 60 bin hektar alanın yandığını, bunun 45 binin orman, 15 binin ise makilik ve ziraat alanı olduğunu anlattı.

Bölgenin yeniden yeşillenmeye başladığını aktaran Aydın, "Yanan alanlar 10 yıl sonra yeniden yemyeşil görüntüsüne kavuşacak. Yerleşim yerlerinin etrafına gelir getirici türler ve daha az yanan ağaçlardan bir kuşak yapma projemiz de var. 'Ormanlar otel yapılacak' gibi dedikodular da var. Böyle bir şey olmadığını tüm Türkiye görüyor. Bir metrekarede bile yapılaşmaya izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yörenin insanı olarak bölgede sadece ormanların değil hatıraların da yandığını söyledi.

Muhalefetin yangının ardından, "Bölgeye evler yapılmayacak, vatandaşlar mağdur olacak." gibi söylemlerinin asılsız olduğunun ortaya çıktığını aktaran Çokal, "Bütün evler, ahırlar yapıldı. Hiçbir vatandaş mağdur olmadı." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise bölgedeki acının büyüklüğünün farkında olduklarını, vatandaşların mağduriyetini giderebilme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Köse, ellerinden gelenin en iyisini yaparak vatandaşların acısını bir nebze olsun azaltmaya çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de Manavgat yangınında, devletin güçlü refleksini, devlet ve millet ele ele verdiğinde her zaman başarılı sonuçlar alınacağını gördüklerini dile getirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise bir yılda devletin yangının yaralarını sardığını ve evler teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Taş, yanan her fidanın yerine bir fidan diktiklerini sözlerine ekledi.