Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

12.09.2022 19:56
Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı törenle Kepez'de yapılacak Aile Sağlığı Merkezinin protokolü imzalandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı törenle Kepez'de yapılacak Aile Sağlığı Merkezinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sütçüler Mahallesi'nde 250 metrekare alanda yapılacak merkez için düzenlenen törene, Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Bayen Taşımacılık adına Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Antalyalı hayırseverlerin eğitimden sağlığa birçok konuda destek verdiğini belirterek, turizm kenti Antalya'nın hayırseverde de öncü şehir olduğunu ifade etti.

Hayırseverlerin eğitimden sağlığa birçok noktada verdikleri desteklerle şehre değer katmaya devam ettiğine dikkati çeken Yazıcı, merkezin hayırlı olmasını temenni.

Törende, Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, iş insanları Bayen ve Kaya ile Başkan Tütüncü protokolü imzaladı.

Aile Sağlığı Merkezinin inşaatının 10 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Muhittin Böcek, Yeni Eğitim Öğretim Yılını Öğrencilerle Birlikte Karşıladı Muhittin Böcek, Yeni Eğitim Öğretim Yılını Öğrencilerle Birlikte Karşıladı Yeni eğitim öğretim yılı başladı Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement