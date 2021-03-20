Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Olimpik Erkek Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti
20.03.2021 19:55
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarına hazırlanan Olimpik Erkek Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek grand slam müsabakalarına hazırlanan Olimpik Erkek Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculara ziyaretinde Yazıcı'ya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel eşlik etti.
Milli takımın çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, judoculara antrenmanlarında ve katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.
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