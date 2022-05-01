Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı arifesinde üç şehidin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vatanı için canını feda eden kahraman şehitlerin aileleriyle Ramazan Bayramı arifesinde bir araya gelip, onları duayla anmanın kendilerine huzur verdiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, şehit polis memuru Kazım Esmer, şehit Jandarma Hava Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk ve şehit er Ahmet Katırcıoğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Ramazan ayı boyunca her gün kentteki bir şehit ailesini ziyaret eden Vali Yazıcı, bugünkü ziyaretlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatanı için canını veren kahramanlarımızın kıymetli aileleriyle bu mübarek günde bir araya gelmek ve onları dualarla anmak ruhumuza huzur veriyor. Gencecik yaşında vatanı uğruna anadan, yardan, serden geçen yiğitlerin olduğu bir ülkeyiz. Biz bu yüzden güçlüyüz, bu yüzden de yıkılmayız. Bugün yurdu için düşünmeden canını vermiş kahramanları yakından tanıdım. Bu yüzden çok onur ve gurur duydum. Şehitlerimizin değerli anılarını yad ettik. Aileleri bize kıymetli şehitlerimizin emanetidir. Başımızın üstünde yerleri var, ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Şu unutulmamalı ki şehit ailelerinin arkasında kendilerine sahip çıkan çok büyük ve güçlü bir devlet var. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Ziyaretlere, Vali Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da katıldı.