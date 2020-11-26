Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serbest Bölge'deki firmaları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin yat bakım ve üretim merkezini daha da geliştirerek markalaşması gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Antalya Serbest Bölge'deki endüstriyel otomasyon, yat inşa, tamir, bakımı ile medikal, tıbbi araç üretimi üzerine faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Antalya Serbest Bölge'nin yatırımın merkezi olduğunu belirtti.

Vali Yazıcı, Antalya'nın ülkenin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yat sektöründen tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata, elektrik elektronikten tekstile kadar birçok alanda firmalarımız üretim yapıyor. Bölgemiz denizcilik, elektrik elektronik, medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının yer aldığı bir bölge haline gelmiştir. Uluslararası pazarda yakalamış olduğumuz başarıyı devam ettirebilmemiz ve daha da ileriye taşıyabilmemizin tek yolu, bölgemizin daha da geliştirilmesidir. Yat bakım ve üretim merkezini daha da geliştirerek markalaşmalıyız."

Kentteki medikal firmaların da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülke için önemli katkılar sunduğunu bildiren Yazıcı, "Bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Bölgeyi büyütmek, yatırımları, ihracatı, üretimi ve istihdamı artırmak için daha çok çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.