Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, zeytin yağı fabrikasında sezonun ilk zeytin yağı sıkımını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Yazıcı, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve üreticiler katıldı.

Vali Yazıcı, törende, her işte olduğu gibi tarımda da başarılı olmanın yolunun üretimden geçtiğini söyledi.

Sürdürülebilir tarım üretiminin hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de ülkenin kendi kendine yetebilmesi için önem taşıdığını belirten Yazıcı, "Ülkemizde tarım üretimi son yıllarda başarılı grafik çizdiğini gözlemliyorum. İnşallah gelecekte tarım üretiminde daha güzel işler olacaktır."dedi.

Başkan Hidayet Kökçe ise ülke ve bölge çiftçisi olarak tek amaçlarının durmadan üretmek, ürettiklerinden hak ettikleri emeklerinin karşılığını alabilmek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kapasitesi artırılan fabrikanın açılışı yapılarak, zeytin yağı sıkımı gerçekleştirildi.