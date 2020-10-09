Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı

09.10.2020 20:53
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, zeytin yağı fabrikasında sezonun ilk zeytin yağı sıkımını gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, zeytin yağı fabrikasında sezonun ilk zeytin yağı sıkımını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Yazıcı, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve üreticiler katıldı.

Vali Yazıcı, törende, her işte olduğu gibi tarımda da başarılı olmanın yolunun üretimden geçtiğini söyledi.

Sürdürülebilir tarım üretiminin hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem de ülkenin kendi kendine yetebilmesi için önem taşıdığını belirten Yazıcı, "Ülkemizde tarım üretimi son yıllarda başarılı grafik çizdiğini gözlemliyorum. İnşallah gelecekte tarım üretiminde daha güzel işler olacaktır."dedi.

Başkan Hidayet Kökçe ise ülke ve bölge çiftçisi olarak tek amaçlarının durmadan üretmek, ürettiklerinden hak ettikleri emeklerinin karşılığını alabilmek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kapasitesi artırılan fabrikanın açılışı yapılarak, zeytin yağı sıkımı gerçekleştirildi.

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Dimitris Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı Dimitris Pelkas'ın geçen sezon İstanbul'da F.Bahçe maçını izlediği ortaya çıktı         
20:59
Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi         
19:39
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 21:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sezonun ilk zeytin yağı sıkım törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei