Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı - Son Dakika
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı

02.05.2022 08:22

Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki il protokol üyeleri bayramlaşma programına katıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığındaki il protokol üyeleri bayramlaşma programına katıldı.

Kent protokolü ve çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazı için Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde bir araya geldi.

Namazdan sonra cami avlusunda bayramlaşma programına katılan Vali Yazıcı, yaptığı açıklamada, omuz omuza saf tutarak Antalyalılarla bayram namazı kılıp, bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı

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Akdeniz Üniversitesi, Ramazan Bayramı, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer protokol üyeleri vatandaşla bayramlaştı - Son Dakika


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