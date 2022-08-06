Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti - Son Dakika
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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti

06.08.2022 13:58
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu aştığını açıkladı.

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşından bugüne kadar hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısının 7 milyonu aştığını açıkladı.

Antalya Valisi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, turizm kenti Antalya'ya cuma günü itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısında 7 milyonun geçildiğini açıkladı. Vali Yazıcı, "Turizm sayılarımızdaki yükselişi el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 5 Ağustos itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen turist sayısının 7 milyon 76 bin 937 kişi olduğu belirtildi. Antalya'nın 'güvenli turizm sertifikası' uygulaması, alternatif turizm kolları ve dünyanın en kaliteli 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağındaki en iyi ve en çok tercih edilen şehir olduğu kaydedildi.YÜZDE 91'LİK ARTIŞ

Açıklamada, Antalya'da pandeminin etkisinin azalmasıyla turizm rekorlarının kırıldığı eski günlere dönüldüğü de vurgulandı. 1 Ocak- 5 Ağustos'ta gelen 7 milyon 76 bin 937 yabancı turist sayısı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 91'lik artış olduğu kaydedilirken, geçen sene aynı dönemde 3 milyon 705 bin 771 kişi geldiği hatırlatıldı. Bu yıl Ağustos ayının ilk 5 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 388 bin 431 turist geldiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Ersin Yazıcı, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti - Son Dakika
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