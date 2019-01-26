Son Dakika Haberleri: Antalya Valisi Hortum Faciasının Yaşandığı Havalimanında İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Hortum Faciasının Yaşandığı Havalimanında İncelemelerde Bulundu

46 dakika önce

Antalya Valisi hortum faciasının yaşandığı Havalimanında incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi hortum faciasının yaşandığı Havalimanında incelemelerde bulundu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

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