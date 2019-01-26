Antalya Valisi Hortum Faciasının Yaşandığı Havalimanında İncelemelerde Bulundu
46 dakika önce
Antalya Valisi hortum faciasının yaşandığı Havalimanında incelemelerde bulundu.
Antalya
Valisi hortum faciasının yaşandığı Havalimanında incelemelerde bulundu
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:24 Kaynak: İHA
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