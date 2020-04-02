Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi - Son Dakika

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İKAMETİ ANTALYA OLMAYAN GERİ ÇEVRİLDİ

Antalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiinde bulunan polis jandarma müşterek kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı. Kontrollerde sürücülerin sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılıyor. Maske ve eldiven kullanan görevliler, sürücülere hiç değmeden gerçekleştirdikleri kontrollerde özellikle barkod okuyucularla kimlikleri okutuyor. Kontrollerde sürücülerinin ikametgahı Antalya olmayan otomobiller geri döndürülüyor. İkametgahı Antalya olan ancak şehir dışından gelen otomobillerdekilere ise 14 günlük karantinada kalacaklarına dair belge imzalatılıyor. Belge imzalayan vatandaşlara, görevliler, karantina kurallarını ihlal etmeleri durumunda para cezası uygulanacağını söylüyor. Kontrollerde, ticari araçların seyahat geçiş belgeleri kontrol edilerek girişlerine izin veriliyor.

Kontroller sırasında zaman zaman geriye döndürülen vatandaşlarla görevliler arasında tartışma yaşandı. Diğer illerden gelen vatandaşlar çok kısa süreli işleri olduğunu, hemen geriye döneceklerini ya da bir akrabalarını görüp döneceklerini söylerken, görevliler kararın kesin olduğunu belirterek, girişlere izin vermedi.