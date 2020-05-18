Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaoğlu, mesajında 19 Mayıs'ın Türk milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu vurguladı.

101 yıl önce Samsun'da Milli Mücadele'yi başlatan bu meşalenin milletin aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelenini işaret fişeği olduğunu belirten Karaloğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meşalenin ışığında Milli Mücadele'nin Amasya'da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas'ta kutlu hedefine kitlenmiş, Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923'te Milli Mücadele'yi cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bugün Milli Mücadele'mizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 101. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl yurdun dört bir yanında, ay-yıldızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutlanan bu bayramın maalesef tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle evlerde, balkonlarda kutlandığını aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ancak, biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir. Ülkemizin imarını, inşasını ve kalkınmasını hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüren gençlerimiz vatanımıza, milletimize, sancağımıza, devletimize ve hürriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin farkında olacaktır. Şüphe yok ki dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır."