Antalya Valisi Karaloğlu'ndan bayram mesajı - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, bayramın sevinç, mutluluk, hayatı huzura dönüştüren, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel ve güzel günler olduğunu belirtti.

Bu müstesna günlerin, sevinç ve mutlulukları paylaşarak artırmaya, milli ve manevi birliğin en üst seviyede yaşanmasına, dostlukların tazelenmesine vesile olmasını dileyen Karaloğlu, tüm dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle biraz farklı bir bayram olacağını vurguladı.

Herkesin bayramını kutlayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu özel günlerin güzelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, hısım, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Biz de göz göremezse gönül sever kavlince, sevdiklerimizle gönülden bayramlaşacağız. Sevdiklerimizi görüntülü arayıp yüzlerimizdeki tebessümü görmekle yetineceğiz. Ancak, her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz. Bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız. Evlerimizden de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı ile millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz."