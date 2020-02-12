Antalya Valisi Karaloğlu:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesine ilişkin, "Tarihsel yapılarıyla, kültür varlıklarıyla Patara, gerçekten 2020'nin temasını hak edecek bir yer." dedi.

Karaloğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 2020'yi "Patara Yılı" ilan ettiğini, Antalya gibi bir turizm destinasyonu için bundan daha güzel haberin olamayacağını söyledi.

Son iki senedir Antalya'da "temalı yıllar" çalışması yaptıklarını, 2018'i Perge, 2019'u Aspendos yılı olarak kutladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımız geçen sene Türkiye genelinde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmişti. Bu sene de 'Patara Yılı' ilan ederek, Antalya'da artık yerel bir tema kullanmamıza gerek bırakmadı. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Antalya halkı ve turizm sektörü adına şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de çok önemli birçok antik kent ve yer bulunduğuna işaret eden Karaloğlu, Patara'nın Batı Akdeniz'deki Likya Birliğinin başkentliğini yapan önemli bir liman şehri olduğunu vurguladı.

Patara'nın Roma ve Bizans imparatorlukları döneminde bölgenin başkenti olma özelliğini sürdürdüğünü anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tarihsel yapılarıyla, kültür varlıklarıyla Patara, gerçekten 2020'nin temasını hak edecek bir yer. İçerisinde çok özgün bir Roma dönemi feneri var. Fenerin ihalesini, bu cuma günü Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun projesini onaylamasının ardından yapacağız. Fenerin tüm taşları zaten kazıyla ortaya çıkarılmıştı. Sadece taşları alıp üst üste koyarak Roma döneminin fenerini, tarihte olduğu gibi denizcilere yol gösteren bir fener olarak kullanmak istiyoruz."

Karaloğlu, Patara'daki meclis binasının daha önce TBMM tarafından restore edildiğini, projesi kuruldan geçen çatısının bu sene kapatılacağını söyledi.

Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu Patara'da

Patara'nın Osmanlı İmparatorluğu için de önemli yeri bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet döneminde, Cem Sultan'ın Patara'ya gelerek Rodos'tan gelen bir heyetle görüştüğü yazılıyor. Daha sonra 2. Abdülhamid Han döneminde, Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu da Patara'da inşa edilmiş. Çünkü Kuzey Afrika ile Anadolu'yu en kısa yoldan birleştiren nokta Patara'dır. Bugün de Türkiye ile Libya Hükümeti arasında yapılan anlaşmada da yine irtibatı sağlayan nokta Kaş-Patara bölgesidir. Telsiz telgraf istasyonları ve o gün var olan 5 telsiz telgraf kulesinden biriyle ilgili çalışmalara başladık. İnşallah telsiz telgraf binalarını ve lojmanlarını Türkiye'nin çok önemli bir telsiz telgraf müzesine dönüştürmüş olacağız."

Karaloğlu, Patara'nın aynı zamanda "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolas'ın doğum yeri ve yaşadığı yer olduğunu, Hristiyanlık açısından da önem taşıdığını belirtti.

Vali Karaloğlu, Antalya'nın batı bölgesindeki turizmin, "2020 Patara Yılı" dolayısıyla farklı bir noktaya gelmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.