Antalya Valisi Karaloğlu,

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı yapımı sinema salonunda seyretti.

MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ndeki Cinemaximum Sinema Salonu'nda gerçekleşen gösterimin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, filmden etkilediğini söyledi. Son dönemde yaşanan en büyük problemlerden birinin "kültürel sığlık" olduğunu belirten Karaloğlu, sinemanın, tarihi ve kültürel değerleri öne çıkarmada en önemli enstrümanlar arasında yer aldığını ifade etti.

Karaloğlu, Türk sinemasının son dönemde çok iyi yapıtlarla dünya sinemasında adından söz ettirdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu akşam seyrettiğimiz film de son dönemde yapılan güzel filmlerden biri. Güçlü senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeniyle güzel bir yapım olmuş. Biz, bin yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada gerçekten zalime karşı mazlumun hakkını almak için mücadele ediyoruz. Adeta adaletin kılıçlığını yapıyoruz."

Vali Karaloğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilinde 10 yaş üzeri çocuklarıyla filmi izleme çağrısında bulundu.

Filmi, Vali Karaloğlu, kızları Meral Su ve Elif Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ile birlikte izledi.

Filmin konusu

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir yer alıyor.