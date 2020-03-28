Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım - Son Dakika

Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım

6 saat önce

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek kurallar ile ilgili İl İdare Kurulu'nu topladı.

Antalya Valisi Karaloğlu: Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım, System.String[]

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek kurallar ile ilgili İl İdare Kurulu'nu topladı. Vali Karaloğlu, salgından korunmak için her noktaya polis veya zabıta görevlendirilemeyeceğini vurgulayıp, "Vatandaşımızın otokontrol yapması lazım" dedi.

Antalya İl İdare Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer yetkililerin katılımı ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Virüsten korunmak için mesafeli oturulup maskenin de kullanıldığı toplantı öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, koronavirüsten korunmak için yeni bir aşamaya geçildiğini, ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam açıklandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın salgın öncesi aldığı tedbirlerin de olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, "Bugün itibariyle başlayan tedbirler var. Bu tedbirleri bugün İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceğiz. İlde uygulamalar ile ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız" dedi.

İL PANDEMİ KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

İl Pandemi Kurulu'nun da bugün ilk toplantısını yapacağını belirten Vali Karaloğlu, alınan her kararın sahada vatandaşlar tarafından uyulması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın alınan kararlara uyması, vatandaşın bize yardımcı olması önemli. Alınan bütün kararlar hepimizi korumak ülkede yaşayan her bir vatandaşı korumak maksadıyla alınan kararlar. Onun için vatandaşların aldığımız kararlara harfiyen uyması lazım. Bizim her yerde polis her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım."

Uygulanası gereken kurallara sosyal yaşamdan örnekler veren Vali Karaloğlu, şunları kaydetti: "Markette konan kural nedir 10'da bir. 100 metrekarede 10 tane müşteri olacaksa ve kalabalık görünüyorsa markete girmeyecek vatandaş. Girmeyecek ve uyaracak. Eğer toplu ulaşım aracı ile seyahat ediyorsa toplu taşım aracında konulan kurala uyulmuyorsa yüzde 50 ile seyahat edilmiyorsa vatandaş o toplu taşıma aracına binmeyecek uyaracak. Pazara gidiyorsa pazar kalabalıksa pazara girmeyecek. Artık vatandaşımızın otokontrolünü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis, her noktada zabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok. Bu vatandaşı, hepimizi koruma maksatlı konulan kurallar."

'MAZERETİ OLANLARA SEYAHAT BELGESİ VERİLECEK'

Vali Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hep birlikte bunlara uyarsak işimizi de kolaylaştırmış oluruz. Bugün yeni kurallar var. Şehirlerarası ulaşım ile ilgili kısıtlamalar getirildi. Bir komisyon kuracağız. Bu komisyonla, genelgede mazeretleri olan insanlara bir seyahat belgesi verilecek. Ancak seyahat belgesiyle şehirler arasında seyahat edilebilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Bugün sahiller, parklar, bahçeler mesire alanları gibi alanlarda artık vatandaşımız bulunmayacak. 'Ne olur ben koca bir alanda tek başımayım.' Hayır, öyle bir şey yok. Konan kural neyse herkes harfiyen uysun. İnşallah el birliğiyle biz bu problemin üstesinden geliriz. Güçlü bir devletimiz var büyük bir milletimiz var. İnşallah bu problemi biz el birliği ile çözeriz ama ön koşul konan kurallara hep beraber uyarsak."


Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:24 Kaynak: DHA

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