Antalya Valisi Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Valisi Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Valisi Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, Böcek'i ziyaret etti

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Valisi Karaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, Böcek'i ziyaret etti, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek, üst solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutuluyor.

Karaloğlu ile Çetin, hastanede tedavisi devam eden Böcek'i ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği bildirildi.

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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