Antalya Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Antalya Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı

07.07.2022 14:30
Antalya Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini ağırladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerini ağırladı.

Yazıcı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.

Öğrencilerden öncelikle iyi insan olmalarını isteyen Yazıcı, mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğrencilerin başarısında ailelerin ve öğretmenlerin de etkin rol oynadığını ifade eden Yazıcı, öğretmenlerin yönlendirmesi ve ailelerin de fedakarlığı ile başarının geldiğini kaydetti.

Öğrencilerden Elanur İrez de başarısında kitap okumanın çok büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Öğrencileri, velilerini ve öğretmenlerini tebrik eden Yazıcı, öğrencilere ödüllerini verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2022 LGS birincileri Elanur İrez, Tolga Recep Kalaycı, Erkam Berat Gökçe, Hasan Dağ, Öykü Şengülen, Pamir Başaran ile aileleri, öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı - Son Dakika

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