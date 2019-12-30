Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hedefimiz, 2019'daki başarılarımızı, 2020'de daha ileriye taşımak.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hedefimiz, 2019'daki başarılarımızı, 2020'de daha ileriye taşımak. İnşallah, yeni yılda da turizmden tarıma, teknolojiden ticarete yeni eser ve hizmetlere imza atacağız. Bir ve beraber çalışarak, şehrimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, yeni yıl dolasıyla yayımladığı mesajında, başarılarla, güzelliklerle dolu bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Yeni hedeflerle yepyeni bir yıla daha "merhaba" demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaloğlu, "2019 yılı, hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından çok verimli bir yıl oldu. Bir yandan ülkemizin bir barış ve huzur adası olarak kalması için bir yandan da 2023 hedeflerimize ulaşmak için gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde etkin ve kararlı bir şekilde Türkiye'yi hedeflerine taşımak için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Karaloğlu, Türkiye'yi daha müreffeh ve daha güçlü kılmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"16 milyon yabancı misafir hedefimize ulaştık"

Mesajında Antalya'yı Türkiye'nin aynası, vitrini, turizm başkenti olarak nitelendiren Karaloğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Hamdolsun, 2019'da bu unvanımızı pekiştirdik. Hep birlikte emek vererek 16 milyon yabancı misafir hedefimize ulaşmayı başardık. Elbette, sadece sayısal başarı elde etmedik. Bir yandan ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırırken, bir yandan da markamızı güçlendirdik, hedef büyüttük. Turizmin yanı sıra, tarımda da başarılı bir yılı geride bıraktık. Hem üretimimizi hem hedef pazarlarımızı hem de kazancımızı artırmayı başardık. Diğer taraftan, hükümetimizin destek ve teşvikleriyle, kamu kurumlarımızın katkısı ve yerel yönetimlerimizin gayretli çalışmalarıyla, başta eğitimde olmak üzere çok sayıda eser ve hizmeti Antalyamıza kazandırdık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

2020 yılına yeni umutlarla, büyük hedeflerle girdiklerini belirten Karaloğlu, daha güçlü, daha mutlu ve daha umutlu olduklarını kaydetti. 2020'de daha çok çalışacaklarını aktaran Karaloğlu, "Hedefimiz, 2019'daki başarılarımızı, 2020'de daha ileriye taşımak. İnşallah, yeni yılda da turizmden tarıma, teknolojiden ticarete yeni eser ve hizmetlere imza atacağız. Bir ve beraber çalışarak, şehrimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Antalyalıların yeni yılını kutlayan Karaloğlu, yeni yılın insanlığın barışına, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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