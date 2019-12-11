Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj... - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj...

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu,

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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