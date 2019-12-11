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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Tüm kamu kurum ve kuruşlarımızın teyakkuz hali devam ediyor" dedi.
6 saat önce
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Tüm kamu kurum ve kuruşlarımızın teyakkuz hali devam ediyor" dedi. Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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