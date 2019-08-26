Antalya Valisi'ne Yerel Basın Acil Durum Raporu dosyası.

Yerel Basının sorunlarını içeren ve, 'Yerel basın Acil Durum Raporu' adıyla hazırlanan dosya Antalya Valisi'ne de ulaştırıldı. Raporu Vali Karaloğlu'na makamında Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlut Yeni, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün taktim ettiler.



TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı önderliğinde 8 Federasyon Başkanı tarafından hazırlanan, Türkiye çapında 92 meslek örgütünün destek verdiği ve altına imza attığı; medyanın sorunlarını içeren Acil Durum Raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da TGK tarafından iletildi. Rapor ayrıca TGK çatısından bulunan tüm illerin milletvekillerine ve cemiyetler aracılığı ile tüm valilere ulaşatırıldı.



Hazırlanan dosyada yerel medyanın yaşadığı istihdam başta olmak üzere resmi ilan sorunu, gün geçtikçe artan gazetelerin kapanma riski, gazetecilik meslek yasası, basın kartları komisyonu başlıklarında çok sayıda sorun yer aldı. Dosyayı teslim alan Antalya valisi Münir Karaloğlu, heyete destek sözü verdi. - ANTALYA