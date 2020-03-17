Antalya Valisi: "Son ferdimiz şehit olana kadar mücadele edeceğiz" - Son Dakika
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Antalya Valisi: "Son ferdimiz şehit olana kadar mücadele edeceğiz"

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na ve Bahar Kalkanı'na şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Antalya Valisi:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na ve Bahar Kalkanı'na şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir" dedi.


"Bile bile canlarını feda eden"


Antalya Valisi Münir Karaloğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çanakkale'nin, tarihe sığmayan bir destan olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Aziz Milletimiz,105 yıl önce bu büyük destanı yazan ve tarihin seyrini değiştiren kahramanlarımızın aziz hatıralarını yad etmek için 18 Mart'ı Şehitler Günü ilan etmiştir. Bugün aziz vatanımızda hür bir şekilde nefes alıyorsak ve şanlı bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, elbette ki bunu, imkansızı başaran kahraman ecdadımıza borçluyuz. Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize borçluyuz. "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Gazi Mustafa Kemal'e, 'Haydi oğlum git, ya gazi ol, ya şehit' diyerek oğullarını uğurlayan annelere, vatan toprağından vazgeçmemek için bile bile canlarını feda eden 57. Alay'ın kınalı kuzularına, tarihimizi sırtında taşımaya kalkan ve bunu başaran Seyit Onbaşı'ya dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten tüm şehit ve gazi ecdadımıza borçluyuz" ifadelerinde bulundu.


"Taviz vermedik


"Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki, dün taviz vermedik, bugün taviz vermiyoruz, yarın da taviz vermeyeceğiz" diyen Karaloğlu, " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na ve Bahar Kalkanı'na şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir. İnşallah, aynı Çanakkale'deki ruh ve şuurla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza verecek ve ecdadımızın emaneti olan aziz vatanımıza sahip çıkacağız. Şehit ecdadımızın aziz hatıralarını asla çiğnetmeyeceğiz. Aydınlık yarınlar için kenetlenip yılmadan çalışacağız. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için can veren Aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kahraman Gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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