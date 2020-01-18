Antalya Valisi ve protokolü 'Türkler Geliyor' filmini izledi - Son Dakika

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, iki kızı ve protokol üyeleriyle, yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtuluş Osman' dizilerinin de yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Karaloğlu, velilere de 10 yaş üzeri çocuklarıyla da filmi izlemelerini tavsiye etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 17 Ocak'ta vizyona giren ve İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Vali Karaloğlu'na kızları Meral Su ve Elif Meva, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Hava Meydan Komutanı Albay Mustafa Baş, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti.

'ETKİLENDİK DEMESEK YALAN OLUR'

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen Vali Karaloğlu, "Gerçekten etkilendik demesek yalan olur. Güzel bir film olmuş. Son dönemde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi aslında yaşadığımız sığlık. Tarihi ve kültürel değerlerimizle beraber bunu öne çıkarmanın en önemli enstrümanlardan bir tanesi de sinema. Son dönemde Türk dizileri bütün dünyada çok ses getiriyor artık. Dizi ihracatımız var. Türk sineması da son dönemde çok iyi yapıtlarla hem Türkiye gündeminde hem de dünya sinemasında da adından söz ettiriyor" dedi.

MEHMET BOZDAĞ'I TEBRİK ETTİ

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin de son dönemde yapılan güzel filmlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Hem güçlü senaryosu hem güçlü oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeni güzel bir yapım olmuş, emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle yapımcı Mehmet Bozdağ'ı tebrik ediyorum. Son dönemde hem tarihi diziler bakımından hem de tarihi olayların sinemaya aktarılması bakımından önemli işlere imza atıyor Mehmet Bozdağ ve kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

'ADALETİN KILIÇLIĞINI YAPIYORUZ'

Filmin senaryonun da güçlü ve güzel olduğunu belirten Karaloğlu, "Adaletin kılıcı evet, biz bin yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada gerçekten mazlumun hakkını almak, zalimin yanında mazlumun hakkını koymamak için mücadele ediyoruz. Adeta adaletin kılıçlığını yapıyoruz. Antalya'nın fethine bakarsanız, 1207'de Antalya'ya Selçuklu Sultanı Gıyaseddin, keyfi olarak çıkıp gelmedi. Fetih sebebi neydi? Antalya limanında Mısırlı Müslüman tüccarların mallarına ve gemilerine el konulmuştu ve bir meydan okunmuştu. 'Sizin Konya 'da oturan sultanınızın gücü varsa gelsin sizin hakkınızı bizden alsın' diye bir meydan okuma vardı" dedi.

ANTALYA'NIN FETHİ DE SENARYOYA BENZER

Antalya'nın fetih nedeninin de filmin senaryosuna benzer olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Sırpların, Boşnakların aslına yapmış olduğu zulme benzer bir zulüm. Gıyaseddin işte o mazlum Müslüman tüccarların hakkını alabilmek için Antalya'ya geliyor ve Antalya'yı fethediyor. Bu topraklardaki aslında bütün mücadele adaleti hakim kılmak, mazlumun hakkını almak, zalime de 'dur' demek için. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak al bayrağımızla bu mücadeleyi hem Türkiye sınırları içerisinde hem de gönül coğrafyamızda vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

VELİLERE 'FİLMİ İZLEYİN' TAVSİYESİ

Filme emeği geçen herkesi kutlayan ve tebrik eden Vali Karaloğlu, sömestir tatili nedeniyle de hem öğrencilere hem de velilerine çağrıda bulunarak, "15 tatildeyiz, 10 yaş sınırı var filmde, 10 yaş üzerindeki çocuklarını alsınlar ebeveynleriyle beraber gelsinler, güzel bir film seyretsinler diye tavsiye ediyorum" dedi.

Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip film, İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alıyor. Filmde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Ermedir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay, Selda Alkor ve Serdar Gökhan rol alıyor. Fragmanlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan filmde, 'Dombıra' şarkısıyla şöhrete ulaşan Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı olan, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesi ise büyük beğeni aldı.