Antalya Valisi Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, en kutsal kazancın alın teriyle kazanılan helal kazanç olduğunu belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu güzel temayı daha da anlamlandırdığını ifade etti.

İşçinin ve emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensupları olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Bu sebeple ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğe yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz ve emekçilerimiz, ülkemizin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Tarlalardan fabrikalara, maden ocaklarından atölyelere, tedarikten ulaşıma kadar birçok alandaki fedakarlık öykülerinin kahramanlarıdır emekçilerimiz. Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."