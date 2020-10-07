Antalya Valisi Yazıcı, Akseki'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akseki ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yazıcı, Kaymakam Volkan Hülür ile Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret eti.

İlçe hakkında Hülür ve Özkan'dan bilgi alan Yazıcı, restorasyonu devam eden Zilalcı Konağı ile restore edilecek Osman Yüksel Serdengeçti Konağı'ndaki çalışmaları inceledi.

İlçedeki esnafla bir araya gelen Yazıcı, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ayrıca 1998 yılında şehit olan Piyade Er Kerim Güleryüz'ün ailesini de ziyaret eden Yazıcı, aileye Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.

Turizme açık olan Osmanoğlu Konağı'nı da gezen Yazıcı, Torosların zirvesinde Akseki'nin turizm potansiyelini canlandırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.