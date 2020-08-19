Antalya Valisi Yazıcı, Alaaddin Keykubat Kampı'nda gençlerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte bulunan Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde, 25 gencin bulunduğu kamp alanında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Vali Yazıcı'ya bilgi verdiği gençlik kampında, sportif ve eğitsel imkanlarla gençlerin hem tatillerini geçirdiklerini hem de kendilerini geliştirip, güzel arkadaşlıklar kazandıklarını söyledi.

Yazıcı, gençlerle ok attı, "Gençlikle Söyleşi" programında soruları cevapladı.

Gençlere mesleki tecrübelerini anlatan, gelecekteki eğitim planlamalarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Vali Yazıcı, gençlik kamplarının sosyal uyum projesi kapsamında gençlerin eğitsel, kültürel faaliyetler içinde kişisel öz benliklerini geliştirerek, geleceklerinde daha akılcı, güçlü kararlar almalarında yol gösterici unsur olacağını belirtti.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin çeşitli illerinden gelmiş ve aynı çatının altında aynı kazandan yemek yiyen gençler olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısının altında birbirinize hoşgörü ile yaklaşıp, birbirinizin güzelliklerini ön plana çıkararak ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kuracaksınız. Böylece hem kendi, hem toplumumuzun hem de devletimizin yaşantısında çok önemli hizmetlere imza atacaksınız."