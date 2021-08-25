Antalya Valisi Yazıcı'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Malazgirt Zaferi ruhunun üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen milletin sinesinde hala dipdiri olduğunu belirtti.

Yazıcı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusunun, kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusunu yendiğini anımsattı.

Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açan tarihin en şanlı zaferlerinden Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'ın 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır' sözünden de anlaşılacağı gibi bu zafer, Anadolu'nun Türk yurdu olmasını ve sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak önemli bir zaferdir. Nitekim bu zaferden sonra kısa zamanda Marmara kıyılarına kadar ulaşılmış ve o günden bugüne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğu tüm cihana ilan ve ispat edilmiştir."

"Anadolu'da birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi ruhu, üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen milletin sinesinde hala dipdiridir." ifadesini kullanan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken geçmişimizden aldığımız güç, bizlere her zaman yol gösterici olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun."