Antalya Valisi Yazıcı ilk ziyaretini Patara'ya yaptı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kazı ve restorasyon çalışmaları devam eden Patara Antik Kenti'nin Türk turizmine kazandırılacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde incelemede bulunan Yazıcı, Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva Işık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edildiğini anımsatan Yazıcı, antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Antalya'daki görevine başlayalı bir hafta geçtiğini ve ilk olarak Patara'yı ziyaret ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Burada bakanlığımızın, valiliğimizin, Akdeniz Üniversitesi ile diğer kurum ve kuruluşların büyük katkıları olduğunu gördük. 6000 yıllık bir tarihi olan bu şehri inşallah canlandırıp Türk turizmine, Türk kültürüne kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Antik kentteki meclis binası, antik tiyatro, telsiz telgraf istasyonu ve deniz feneri gibi birçok yapının yeniden yaşam bulacağını aktaran Yazıcı, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yapıtlardan bir kısmının restorasyonu tamamlanmış. İnşallah telgraf binamız ve deniz fenerimiz de restore edilecek. Bir dünya harikası, adeta cennetten bir köşe olan Kaş'ımızı, Patara vasıtasıyla yeniden tanıtmış ve duyurmuş olacağız. Birçok medeniyetin var olduğu ve eşsiz güzelliklerin bulunduğu bu güzel vatan parçasını yeniden ayağa kaldıracağız."

Yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra binlerce turistin Patara'yı ziyaret edeceğine inandığını ifade eden Yazıcı, restorasyon çalışmalarını biran önce tamamlayarak antik kenti hak ettiği değere kavuşturmayı hedeflediklerini vurguladı.