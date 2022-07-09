Antalya Valisi Yazıcı kentte bayramlaşma programı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Antalya Valisi Yazıcı kentte bayramlaşma programı gerçekleştirdi

09.07.2022 16:19
Antalya Valisi Yazıcı kentte bayramlaşma programı gerçekleştirdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, şehit aileleri, çocuk evleri ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, şehit aileleri, çocuk evleri ve huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Vali Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından eşi Hanife Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Cavit Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Vekili Üsteğmen Gürkan Kantarcıoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ile Çocuk Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Fethi Bayçın Huzurevi'ne geçen Yazıcı, yaşlılarla sohbet etti. Ardından Döşemealtı uygulama noktasına geçerek, kontrol noktasındaki görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin bayramını kutladı.

Vatandaşların trafik kurallarına uymalarını isteyen Yazıcı, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bayramınız Kemerli Olsun" projesi kapsamında yola çıkan sürücüleri kemer takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Yazıcı, gazetecilere, başta Antalyalılar olmak üzere bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutladığını söyledi.

Bayramın ilk gününü devletin kendilerine emanet ettiği, geleceğin teminatı çocuklarla kahvaltıda bir araya geldiğini belirten Yazıcı, "Ben, devlet baba olarak 8 yıldır tüm bayram kahvaltılarını çocuk evlerinde kalan evlatlarımızla yapıyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok önemli." dedi.

Yazıcı, bayram tatili için Antalya'yı tercih eden misafirlerin, sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara düşen sürücülerle ve Kurban Bayramında görevlerinin başında geçiren jandarma ve polisle bayramlaştıklarını belirtti.

Sürücü ve ailelerine trafik kurallarına uymalarını ve mutlaka kemer takmalarını hatırlatarak iyi bir yolculuk ve bayram geçirmelerini dilediklerini anlatan Yazıcı, "Bayramlarda yerli ve yabancı misafirlerin tatil için tercihlerinin başında gelen Antalya'mızın, giriş ve çıkışlarını sıkı bir şekilde denetleyen jandarmamız ve polisimizle bir araya geldik. Kahraman jandarma ve emniyet personelimize görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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