Antalya Valisi Yazıcı, Manavgat'taki orman yangınında zarar gören esnaf ve vatandaşı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat ilçesindeki orman yangınında Çeltikçi ve Aşağı Işıklar mahallelerinde hasara uğrayan esnafa ve vatandaşa "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta, muhtarlarla sorunları dinlemeye devam eden Yazıcı, devlet olarak vatandaşın yanlarında olduklarını, yaraların en kısa sürede el birliğiyle sarılacağını kaydetti.

Yazıcı, devlet olarak vatandaşın her türlü zararını karşılamak için tüm kurumların sahada aktif şekilde görev yaptığını belirtti.

Vatandaşın acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yangında evi zarar gören 400'e yakın vatandaşımıza konteyner ev teslim ettik. Elektrik, su ve klima gibi eksiklerini tamamladık. Yine bu konteynerlerde kullanılacak olan ev eşyaları ve aletleri de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımız yine her türlü ihtiyacında Afet Yönetim Merkezi'mizi arayabiliyor, ihtiyaçları için talep oluşturabiliyor. Ayrıca hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarımız da tamamlandı. 9 Eylül'e kadar vatandaşımızın varsa itirazlarını kabul ediyoruz. Sonrasında ise en kısa sürede ihaleler tamamlanınca evlerin yapımına da başlayacağız. Vatandaşlardan yeni evlerinin yapılması için belirtecekleri arazide tapu sorunun yaşanmaması adına en kısa sürede varsa eksiklerini tamamlamalarını, eğer arazileri hisseliyse hissedarların onaylarını almalarını rica ediyoruz."

Yazıcı, hayvancılık alanında da acil ihtiyaç ile sorunları giderdiklerini, zarar gören ormanlık alanların, bahçelerin uzmanlar gözetiminde yeniden yeşillendirileceğini sözlerine ekledi.