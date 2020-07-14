Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da ziyaretlerde bulundu. Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada " Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi.



Yazıcı Kaymakam Mustafa Harputlu ve birim amirleri tarafından Alanya Hükümet Konağı önünde karşılandı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamına geçen Yazıcı, burada Kaymakam Harputlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Yazıcı Alanya Belediyesi, ALKÜ ve ALTİD ziyaret etti



Daha sonra Alanya Belediyesini ziyaret eden Vali Yazıcı, Başkan Adem Murat Yücel'den ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'den Alanya hakkında genel bilgi aldı. Yazıcı, buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret ederek üniversitenin gelişimi ve projeleri hakkında bilgilendirdi. ALKÜ Senato Salonu'nda düzenlenen brifing toplantısının sonunda Vali Yazıcı, Rektör Kalan'a yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.



Yazıcı turizmcilerle bir araya geldi



Vali Yazıcı, ardından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Turizmcilerle bir araya gelen Vali Yazıcı, yakın zamanda pandemi sürecinin geride kalarak turizmde yeniden özlenen günlere dönüleceği yönünde umutlu olduğunu söyledi. Vali Yazıcı son olarak Alanya Kalesi'nde beraberindeki heyetle birlikte gezi düzenledi. Teleferik ile tarihi kaleye çıkan Vali Yazıcı, Alanya Belediyesi'nin kalede yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yakından inceledi.



"Daha yapılacak çok iş var"



Burada gazetecilere açıklama Yazıcı, Alanya'ya 2'inci ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Yazıcı, " İlk ziyaretini yaptığımız kadim ilçe Alanya'ya geldik. Kaymakamlıktan başladık, Alanya Belediyesi ardından ALKÜ ve ALTİD ziyaretinin ardından Alanya Kalesi'yle gezimizi sürdürdük. Bu 800 yıllık şehir, Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti. Kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanların neden bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğal güzellikleriyle, tarih ve kültür de var. Bulunduğumuz alanda birçok yer restore edilmiş ama daha yapılacak çok iş var. İnşallah kale içindeki tüm alanların restorasyonu tamamlanıp insanların hizmetine açılmış olacak. Güneşiyle deniziyle, kültürü ve tarihiyle Alanya'ya bütün dünyayı bekliyoruz. Pandemi sürecinde de bütün tedbirlerin alındığını ve buna hazır olduğumuz tüm misafirlerimiz dünyanın her yerinden bekliyoruz. Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi. - ANTALYA