Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti - Son Dakika

Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da ziyaretlerde bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'da ziyaretlerde bulundu. Vali Yazıcı, burada yaptığı açıklamada " Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


Yazıcı Kaymakam Mustafa Harputlu ve birim amirleri tarafından Alanya Hükümet Konağı önünde karşılandı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamına geçen Yazıcı, burada Kaymakam Harputlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Yazıcı Alanya Belediyesi, ALKÜ ve ALTİD ziyaret etti


Daha sonra Alanya Belediyesini ziyaret eden Vali Yazıcı, Başkan Adem Murat Yücel'den ve Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'den Alanya hakkında genel bilgi aldı. Yazıcı, buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret ederek üniversitenin gelişimi ve projeleri hakkında bilgilendirdi. ALKÜ Senato Salonu'nda düzenlenen brifing toplantısının sonunda Vali Yazıcı, Rektör Kalan'a yaptığı bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.


Yazıcı turizmcilerle bir araya geldi


Vali Yazıcı, ardından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Turizmcilerle bir araya gelen Vali Yazıcı, yakın zamanda pandemi sürecinin geride kalarak turizmde yeniden özlenen günlere dönüleceği yönünde umutlu olduğunu söyledi. Vali Yazıcı son olarak Alanya Kalesi'nde beraberindeki heyetle birlikte gezi düzenledi. Teleferik ile tarihi kaleye çıkan Vali Yazıcı, Alanya Belediyesi'nin kalede yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yakından inceledi.


"Daha yapılacak çok iş var"


Burada gazetecilere açıklama Yazıcı, Alanya'ya 2'inci ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Yazıcı, " İlk ziyaretini yaptığımız kadim ilçe Alanya'ya geldik. Kaymakamlıktan başladık, Alanya Belediyesi ardından ALKÜ ve ALTİD ziyaretinin ardından Alanya Kalesi'yle gezimizi sürdürdük. Bu 800 yıllık şehir, Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti. Kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanların neden bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğal güzellikleriyle, tarih ve kültür de var. Bulunduğumuz alanda birçok yer restore edilmiş ama daha yapılacak çok iş var. İnşallah kale içindeki tüm alanların restorasyonu tamamlanıp insanların hizmetine açılmış olacak. Güneşiyle deniziyle, kültürü ve tarihiyle Alanya'ya bütün dünyayı bekliyoruz. Pandemi sürecinde de bütün tedbirlerin alındığını ve buna hazır olduğumuz tüm misafirlerimiz dünyanın her yerinden bekliyoruz. Bu sezon pandemiden dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz hazırlıklarımızı tedbirlerimiz almış şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda daha iyi olacak, turizm hareketlenecek bölgedeki yatırımlar da bunu bekliyor. Biz de bunu bekliyoruz inşallah Alanya'mıza önümüzdeki günlerde misafirler gelecek temennisinde bulunmak istiyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Ersin Yazıcı, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:52:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Valisi Yazıcı'ndan Alanya ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]