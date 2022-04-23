Antalya Valisi Yazıcı, öğrenci ve vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Antalya Valisi Yazıcı, öğrenci ve vatandaşlarla iftarda buluştu

23.04.2022 09:57
Antalya Valisi Yazıcı, öğrenci ve vatandaşlarla iftarda buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Cami Okul El Ele" Projesi kapsamında öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Cami Okul El Ele" Projesi kapsamında öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün ev sahipliğinde, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Vali Yazıcı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Yazıcı, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Mustafa Koç Camisi iş birliğiyle düzenlenen iftarda, rahmet ve mağfiret ayı ramazanda her gün farklı bir sofrada vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yazıcı, oruçların kabul, sofraların bereketli, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, dua okudu.

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Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, İsmet İnönü, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Yazıcı, öğrenci ve vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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