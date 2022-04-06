Antalya Valisi Yazıcı, öğrencilerden kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi - Son Dakika
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Antalya Valisi Yazıcı, öğrencilerden kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi

06.04.2022 17:03
Antalya Valisi Yazıcı, öğrencilerden kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve spor yapmalarını önerdi.

Yazıcı, ilkokul ve ortaokullarda dezavantajlı bölge olarak adlandırılan mahallelerde yürütülecek, çocukların hayatlarını disipline etmek ve bir amaç edinmelerini sağlamak adına başlatılan proje için Yıldırım Bayezid İlkokulu ve Kepez İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere hediye edilen spor malzemelerini dağıtan Yazıcı, öğrencilerden sağlıklı gelişimleri için bol bol spor yapmalarını ve kitap okumalarını istedi.

Her çocuğun en iyi şartlarda eğitim alma ve spor yapma hakkı olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlıklı, bilinçli ve değerlerimize sahip çıkan bir gençlik en büyük hedefimiz. Bu kapsamda sporun önünde bir engel kalmaması için iş insanlarımızın da destekleriyle malzeme ve kıyafet dağıtımlarına devam edeceğiz. Şehrimizin her yerinde uygulanacak projeyi başlattık. Bu projemizle ilkokul ve ortaokul çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sizlerin spor yapmanızı isterken de bu sporlarda kullanacağınız bireysel ihtiyaçlarınızın temini noktasında hayırseverlerimizden destek istiyoruz."

Vali Yazıcı'ya ziyaretinde Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 07 Gençlik taraftar grubu ve hayırsever Tolga Cömertoğlu eşlik etti.

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Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Yazıcı, öğrencilerden kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi - Son Dakika


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