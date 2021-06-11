Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani, Antalya Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Kosova ile turizm başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Turizm kenti Antalya'nın spor turizminde de etkin olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda daha çok Avrupa ülkelerinden takımlar gelirken, şimdi Asya ülkelerinden de birçok takımı kamp için kentimizde ağırlıyoruz. Sadece futbol, golf değil, her branş için gerekli tesise sahibiz. Antalya'nın her yıl spor turizminden aldığı payı artırarak yoluna devam edeceğine inanıyoruz."

Bakan Yardımcısı Osmani de sporun sosyalleştirme ve toplumları birleştirici gücü bulunduğunu belirtti. Spor vasıtasıyla ilişkileri geliştirmek istediklerini anlatan Osmani, "Sporun ekonomik değere dönüştürülmesi, spor turizminin yönetilmesi gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunarak ortak projelere imza atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.