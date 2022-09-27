ANTALYA VALİSİ YAZICI YABANCILARA GEÇİCİ İKAMET İZNİ SAYISI ARTTI

Ukrayna savaşı sonrası geçici ikamet rakamlarının arttığına dikkat çekti. 2020'de 87 bin 889 kişiye geçici ikamet verdiklerini belirten Yazıcı, Şu an 177 bin 776 dedi. Yazıcı, Antalya'da ikamet izni verilen Suriyeli sayısının da 3 bin 800 olduğunu açıkladı.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Turizm, tarım gibi konularda açıklama yapan Vali Yazıcı, kent gündemine ilişkin soruları da yanıtladı. Turizmin en önemli sektör olduğu kentte, bu yıl için herkesin mutlu olduğunu açıklayan Vali Ersin Yazıcı, tarım sektöründe de genel anlamda üreticilerin mutlu olduğunu, ürünlerini iyi fiyatlara satabildikleri ve gelecek ay örtü altı üretimde yeni sezonun başlayacağını dile getirdi.

10 MİLYON 788 BİN TURİST

Turizmde geçen 2 yıldır konuşulan olumsuzlukların bu yıl olumluya döndüğünü belirten Vali Yazıcı, Herkes mutlu, sektör mutlu, dolaylı ve dolaysız turizme bağlantılı bütün ekonomik işletmeler bir şekilde mutlular. Böyle olunca şehrin daha mutlu olduğu görülüyor. Dün akşam saat 24.00 itibarıyla 10 milyon 788 bin 467, havaalanından giren yabancı turist sayısı. Rakamlarımız iyi, güzel gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz dedi.

YABANCI GÖÇÜ 3- 5 KATINA ÇIKTI

Antalya'da özellikle Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan göç ve Suriyelilerle ilgili soruları da yanıtlayan Vali Ersin Yazıcı, Ruslar ve Ukraynalıların bu ara çok yoğunlaştığına işaret etti. Rus, Kazak ve İranlılarda ciddi artışlar olduğunu belirten Vali Yazıcı, İlk 5 ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızlar, Kazaklar ve İranlılar. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Ruslar ve Ukraynalılara geçici ikamet veriyoruz. Binlerce kişi oldu, geçen yılın 3-5 katına çıkmış durumda. İkametle ilgili 2020'de 87 bin 889 olan ikamet iznimiz, şu an 177 bin 776. İki yılda geldiğimiz nokta. Rusya 50 bin küsur, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgız 11 bin 500, İran 11 bin 300. Belli mahallelere kesinlikle koşulları tutsa bile, diyelim ki ikameti almanın çok ağır koşulları var, tutsa bile kapalı mahallerimiz var kesinlikle oraya kaydetmiyoruz. Bunlar geçici ikamet izni verdiklerimiz, vatandaşlıkla karıştırmayın diye konuştu.

İKAMET İZNİ VERİLEN SURİYELİ 3 BİN 800

Antalya'da ikamet izni verilen Suriyeli sayısının 3 bin 800 olduğunu açıklayan Vali Yazıcı, fiili olarak ise daha fazla olduğunu kaydetti. Çoğunun Burdur, Isparta gibi başka şehirlerde ikametli gözüken fakat Antalya'da sera ve inşaatlarda çalışan Suriyeliler olduğunu anlatan Vali Yazıcı, şöyle konuştuÖzellikle Aksu, Serik, Kumluca, Kaş, Demre seralarda yoğun bir şekilde Suriyeliler çalışıyor. Bunların ikametleri ağırlıklı Urfa, Antep o bölgelerdi. İkameti burada olmadığı zaman, onlar fiilen burada arkadaşlar, bunu hepimiz biliyoruz. İkametleri başka şehirlerde, ilk kampların kurulduğu şehirlerde. Burada ikamet olmadığında sağlık ve eğitimde sorunlar yaşıyoruz. Bazı kurallarımız var. İkametiniz burada değilse mesela sağlıkla ilgili acilden giriş yapmanın dışında belli ücretler almak mecburiyetindeyiz. Çok büyük paralar değil ama onlar için büyük tabi, yani 120 lira alıyoruz. İkameti burada ise almıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi hizmet görüyor. Eğitimde bazı zorluklar çıkıyor. Asayiş olayları olduğunda, belli periyotlarla ikamet ettiği ilde kendini göstermesi gerekiyor, 6 ayda bir kolluğa. Bunlar mı akıl etti, bizimkiler mi akıl verdi orasını bilmem ama büyük oranda Burdur, Isparta'ya ikametlerini taşıdılar. Oraya ikametlerini taşımaları sorun olmadığı için, hatta Burdur Valisi espri yapıyor, 'Abi sende çalışıyorlar, hepsi bizde gözüküyor, bizim payımızı gönder' diye. Yani onlar da kendilerine öyle bir çözüm üretmiş.

'POLİS ELMALI'YA TAYİN İSTİYOR'

Antalya'da Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere yabancı göç nedeniyle Konyaaltı, Kemer gibi sahil ilçelerinde kira ve ev fiyatlarındaki aşırı artışa bağlı devlet memurlarının konaklama sorununa ilişkin konuşan Vali Yazıcı, bu sebeple ilginç talepler aldığını da açıkladı. Vali Ersin Yazıcı, Bu sene onu yaşıyoruz, çok ilginçtir, bu tayin zamanları değişik referanslar olur. Bu sene Elmalı isteyenler var. Elmalı pek referans olmaz zaten birilerini mecbur veririz biz. Ciddi manada birkaç referans bana ulaştı, Elmalı'yı istiyor polis dedi.

GELEN-GİDEN RUS FARKI ARTTI

Antalya'da 7 bin 316'sı Suriye, 3 bin 215'i Rus, 2 bin 381'i Kazakistan, 1193'ü İran, 800'ü Irak ve diğer ülkelerden olmak üzere toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısının 19 bin 522 olduğunu da açıklayan Vali Ersin Yazıcı, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrasında yaşanan hareketlilikle ilgili de şu bilgileri paylaştıKonaklamaya gelenlerde daha çok sürelerini uzatıyorlar diye basında yer aldı. Birkaç örnek vereyim, mesela 1 Eylül'de gelen-giden farkı 53 kişi. 9 Eylül'de 221 kişi. Bunlar normal olabilecek rakamlar. Gelen-giden bakıyoruz. Son 2-3 gündür 23 Eylül'de 881 kişi, giden azalmış, 25 Eylül Pazar günü 1800 kişi. Gelen-giden farkı da birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde 1000-1800 olmuş, çok büyük bir rakam değil. Çok az kişi uzatmış anlamına geliyor. Ama bunu takip ediyoruz, bakalım öyle bir anormal durum olacak mı Otelde kalırsa zaten sorun yok, bizim de işimize gelir, 15 gün değil, 30 gün kalsın, ne olacak yani parasını ödedikten sonra. (DHA)