Antalya vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 suriyeli yakalandı - Son Dakika
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Antalya vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 suriyeli yakalandı

7 saat önce

Vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 Suriyeli yakalandıANTALYA'da berberlik yapan Suriye uyruklu H.A.'nın, içinde 21 bin dolar olan çantasını gasbeden 2 Suriyeli ile onlara yardım eden 3 vatandaşı, polis ekiplerince yakalandı.

Vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 Suriyeli yakalandı

ANTALYA'da berberlik yapan Suriye uyruklu H.A.'nın, içinde 21 bin dolar olan çantasını gasbeden 2 Suriyeli ile onlara yardım eden 3 vatandaşı, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, Avni Tolunay Mahallesi 4524 Sokak üzerinde meydana geldi. Şafak Mahallesi'nde berberlik yapan Suriyeli H.A., içinde 21 bin dolar olan çantayla birlikte elektrikli bisikletine binerek, evine doğru yola çıktı. H.A., mahalleye geldiği sırada, sokakta motosiklet üzerinde 2 kişinin beklediğini gördü. Bu kişilerden biri, H.A.'ya Arapça "Neden bana ters ters baktın?" diyerek, üzerine yürüdü. Bu sırada motosikletin yanında duran diğer kişi, H.A.'nın boynuna çapraz asılı, içinde 21 bin dolar bulunan çantayı çekip, aldı. Saldırganlar, yüzüne biber gazı sıktıkları H.A.'yı etkisiz hale getirdikten sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası polise giden H.A., şikayetçi oldu. İfadesinde, 2015 yılında Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye geldiğini belirten H.A., berber dükkanı işlettiğini, aynı zamanda vatandaşlarının ailelerine göndermek istediği parayı banka aracılığıyla kendisinin gönderdiğini, bunun karşılığında gönderen kişilerden para aldığını söyledi. Olay günü de kendisine ve dayısına ait 21 bin doları çantaya koyduğunu anlatan H.A., saldırganların yakalanmasını istedi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları belirlemek için yaklaşık 110 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen Suriyeli D.E.L.H. ve E.A. ile onlara yardımcı olan vatandaşları M.A., M.A. ve M.E.L.H.'yi bugün operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile suçta kullanılmak üzere temin edilen 2 araç plakası ele geçirildi. Poliste ifadeleri alınan 5 Suriyeli, 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Antalya vatandaşından 21 bin dolar gasbeden 5 suriyeli yakalandı

Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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