ANTALYA ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü sempatizanı esnaftan bağış/himmet adı altında para toplandığı, zaman zaman bu esnafa yönelik örgütsel toplantı ve sohbet düzenlendiği, toplanan paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları ve üniversite eğitimi alan örgüt mensubu öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı, geri kalan miktarın ise örgüt içi hiyerarşide biraz daha üst konumdaki örgüt mensuplarına teslim edildiği belirlendi. Bu şekilde terör örgütü ile ilgili güncel yapılanmaya devam ettikleri iddia edilen 31 şüpheliye yönelik Antalya Manavgat'ın yanı sıra Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 3'ünün farklı soruşturma dosyası kapsamında cezaevinde olduğu tespit edilirken, 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 96 bin TL, 55 bin 941 dolar, 5 bin 805 euro ile dijital materyallere el konuldu.