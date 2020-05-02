Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Antalya ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Antalya ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın metrekareye 21-50 kilogram arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.