Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı - Son Dakika
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Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

18.09.2022 11:22
Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı

Antalya ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı başladı.

Antalya ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı başladı.

Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlar için erken saatlerde sınav salonlarına geldi.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alınan adayların çanta, şapka, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş, cam ve metal içerikli eşyalar, elektronik-mekanik cihazlar, müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile cetvel, pergel, açı ölçer ve benzeri araçları yanlarında bulundurmalarına izin verilmedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kapının kapanmasından sonra koşarak ulaşan bir kadın aday, fakülte yetkililerinin saatin tam 10.00 olduğunu fark etmeleri üzerine kapı açılarak içeri alındı.

Bir kaç dakika sonra gelen bir başka kadın aday da binaya giremedi.

Isparta'da ise Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınava geç kalan bir kadın aday gözyaşlarını tutamadı.

Sınav yetkililerine "Otobüsten inerken kimliğimi düşürmüşüm. E-devletten kimlik belgesi çıkartmak için kırtasiyeye gittim. Vakit geçmiş." diyerek durumunu anlatan kadın aday, sınav giriş saatinin geçtiği gerekçesiyle binaya alınmadı.

Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 130 dakika süre verildi.

Muğla ve Burdur'da da oturum başladı.

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Kaynak: AA

Antalya, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve çevre illerde KPSS heyecanı başladı - Son Dakika

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